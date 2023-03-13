Apple будет ремонтировать российские iPhone за рубежом

Договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта, и корпорация не будет их продлевать. Всю технику будут чинить за рубежом.

Сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Это станет следствием того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в России, рассказали "Известиям" три источника на рынке. По их словам, для выполнения гарантийных обязательств по отношению к россиянам компания создаст представительство за рубежом. Именно туда будут пересылаться все устройства, требующие обслуживания.

"Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами. Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ", - рассказал собеседник издания.

Такая схема необходима Apple для того, чтобы соблюдать американские санкции, которые запрещают ввоз в РФ смартфонов дороже $300. Под эту категорию попадают и подменные iPhone – они используются сервисными центрами для временной замены сломавшихся гаджетов. Сложная логистика увеличит время ремонта. При этом чинить будут только гаджеты, поставленные до марта 2022 г. или же приобретенные за пределами РФ. За гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта, по-прежнему придется отвечать продавцу.