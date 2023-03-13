Останина снова заявила об отказе возвращать мобилизованных отцов троих детей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что ей снова приходят обращения по поводу отказа возвращать домой мобилизованных отцов с тремя детьми.

"Пришел ответ от краевого военкомата. Также мне позвонили и сказали о том, что директива не действует, что такие обращения они даже на призывную комиссию на рассмотрение не выносят, когда я начала говорить про эти ответы от Генштаба. Мне сказали, что это ерунда и никакой силы не имеет. У них директива как перестала в декабре действовать, так никаких новых указаний по ней не было", - привела она выдержки из одного письма.

Депутат сообщила, что в начале февраля ей пришел ответ на ее запрос по поводу указаний Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 г. №315/2/3658 касательно отсрочек для многодетных отцов за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. И в нем говорилось, что указания свои действия не прекратили. Ответ бал отправлен 24 января с.г.

"Ответ не может не радовать, однако остаётся вопрос, который я задала уже самому Министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу: в курсе ли военкоматы о действии указаний Генштаба?" - написала Останина, пообещав направить новый запрос в Министерство обороны.

Согласно закону, отсрочку предоставляют не всем многодетным отцам, а только тем, у кого есть четверо детей в возрасте до 16 лет или трое детей и жена, беременная четвертым ребенком на сроке от 22 недель. Сообщалось, что в октябре Генштаб дал указание распространить отсрочку на отцов троих детей, но директива так и не была опубликована.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.