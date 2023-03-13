Останина снова заявила об отказе возвращать мобилизованных отцов троих детей

13 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Останина снова заявила об отказе возвращать мобилизованных отцов троих детей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что ей снова приходят обращения по поводу отказа возвращать домой мобилизованных отцов с тремя детьми.

"Пришел ответ от краевого военкомата. Также мне позвонили и сказали о том, что директива не действует, что такие обращения они даже на призывную комиссию на рассмотрение не выносят, когда я начала говорить про эти ответы от Генштаба. Мне сказали, что это ерунда и никакой силы не имеет. У них директива как перестала в декабре действовать, так никаких новых указаний по ней не было", - привела она выдержки из одного письма.

Депутат сообщила, что в начале февраля ей пришел ответ на ее запрос по поводу указаний Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 г. №315/2/3658 касательно отсрочек для многодетных отцов за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. И в нем говорилось, что указания свои действия не прекратили. Ответ бал отправлен 24 января с.г.

"Ответ не может не радовать, однако остаётся вопрос, который я задала уже самому Министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу: в курсе ли военкоматы о действии указаний Генштаба?" - написала Останина, пообещав направить новый запрос в Министерство обороны.

Согласно закону, отсрочку предоставляют не всем многодетным отцам, а только тем, у кого есть четверо детей в возрасте до 16 лет или трое детей и жена, беременная четвертым ребенком на сроке от 22 недель. Сообщалось, что в октябре Генштаб дал указание распространить отсрочку на отцов троих детей, но директива так и не была опубликована.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

Теги: Нина Останина, отсрочка, мобилизация,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети