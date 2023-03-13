СМИ: Путин может на этой неделе прилететь в Бурятию

Владимир Путин на этой неделе может совершить рабочую поездку в Бурятию. Если визит состоится, то глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод. Также Путин, как ожидается, уделит внимание "не только элитам республики, но и ее жителям". При этом не исключена и встреча с главой республики Алексеем Цыденовым (который недавно приобрел монгольский ковер с портретом Путина). Издание отмечает, что в последний раз Путин приезжал в Бурятию в 2017 году.