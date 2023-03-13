Все дороги ведут в восьмой район. Застройщик рассказал, как будет выглядеть "Академический–2"

АО СЗ "РСГ-Академическое" готовится к реализации нового проекта "Академический–2", который расположится в южной части Екатеринбурга.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе застройщика, речь идет об участке в Чкаловском районе: с северо-запада он ограничен ул. Лучистой, с юго-запада – ЕКАД, с юга – коммунальными территориями, с востока – Полевским трактом, с северо-востока – поймой реки Патрушихи.

Согласно проекту, на свободной сейчас от застройки территории уже к 2035 году появится 1,9 млн кв.м жилья для 64,3 тыс. человек. Дома будут иметь этажность от 6 до 24 жилых этажей. На первых же планируется разместить объекты инфраструктуры. Застройщик обещает, что жители микрорайона будут полностью обеспечены объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

В "Академическом–2" появятся поликлиника, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр, а также 11 детских образовательных учреждений вместимостью 3 тыс. 650 мест, пять общеобразовательных учреждений на 7,5 тыс. мест, организации дополнительного образования на 4 тыс. мест, школы искусств на 515 человек. Более того, согласно проекту, все тротуары и аллеи будут вести к центральному парку по примеру Преображенского парка в Академическом.

Жители микрорайона будут обеспечены общественным транспортом в виде автобусов и маршрутного такси по ул. Любви и ул. Чемпионов, трамвая – по ул. Лучистой, электрички, остановку которой планируют разместить вдоль ЕКАД. Внутри района авторы проекта делают упор на велосипедное передвижение.

"При наличии безопасной инфраструктуры, на велосипеде можно съездить за покупками, отвезти ребенка в детский сад, доехать до станции электрички. Поэтому при комплексном развитии территории целесообразно проектировать велосипедную инфраструктуру, даже при полном ее отсутствии в других района города. Проектом предусмотрена организация велосипедных дорожек шириной 3 метра вдоль всех улиц", – сообщают в АО СЗ "РСГ-Академическое".

Что касается автостоянок, то они будут расположены за пределами дворовых территорий. Это позволит повысить рекреационно-оздоровительную функцию жилого двора в условиях городской застройки.

В западной части территории сейчас располагаются коллективные сады СНТ "Василек", СТ "Ромашка", СТ "Шиловский", которые застройщик намерен сохранить.