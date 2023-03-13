Главбуха "Центра культурного досуга" Невьянска заподозрили в крупном мошенничестве

В уральском городе Невьянск возбуждено уголовное дело о мошенничестве при начислении зарплат работникам местного учреждения культуры. Подозреваемой по нему проходит главбух.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что главный бухгалтер МАУК "Центр культурного досуга" с февраля по декабрь 2021 года с использованием служебного положения составляла реестры о выплате заработной платы, куда вносила ложные сведения о завышенном размере средств. Речь шла о деньгах, перечисляемых ей и другим сотрудникам в качестве зарплат.

Было установлено, что после подписания платежных поручений разница в завышенной части заработной платы работников "Центра культурного досуга" поступала на расчетные счета, принадлежащие главбуху. Всего таким образом из бюджета было похищено более 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере). Сейчас проводится расследование.