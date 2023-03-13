На активистку движения "ЯМыФургал" завели дело о госизмене

ФСБ задержала жительницу Хабаровска, активистку движения "ЯМыФургал", подозреваемую в госизмене.

По данным ведомства, женщина "из-за политической ненависти и вражды" переводила деньги украинским военным для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области задержали гражданина России подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины. По данным ФСБ, он пытался склонить мобилизованных к государственной измене - передаче информации о местах дислокации частей, похищению боевой техники и сдаче в плен.