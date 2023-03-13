Шафран разнесла Стратегию действий в интересах женщин

Подписанная недавно премьер-министром Михаилом Мишустиным Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года является возмутительным феминистским документом, противоречащим ценностям и стратегическим документам России. Об этом заявила ведущая Анна Шафран на круглом столе в Общественной палате РФ.

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Стратегия провозглашает государственную политику в интересах одной группы населения по половому признаку - женщин. Критикуются "стереотипные представления о социальных ролях мужчин и женщин", которые нужно "преодолеть", чтобы повышать представительство женщин во всех сферах общественной жизни. Шафран возмущена содержанием стратегии.

"Если посмотреть на эти положения, то здесь абсолютно четко перед нами формируется образ героини, которая уже не раз появлялась в замечательных советских фильмах. Это женщина, которая делает карьеру, ориентированна на личностный рост, достижения, которая порой одинока и, как следствие, несчастна. В стратегии нет ни одной цели, которая хоть как-то была бы связано с укреплением семьи", - подчеркнула ведущая.

Она отмечает, что концепция документа противоречит целям, которые обозначены в Стратегии национальной безопасности России, указу о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей и поддерживает западную повестку.

"Повестка, которая агрессивно продвигается нашими оппонентами, - она про атомизацию общества через развал института семьи и "гендерное разнообразие". Сегодня мы противостоим именно этой деструктивной повестке через декларацию традиционных ценностей, которые Россия вызывается защищать. Именно через это мы приобретаем новых сторонников на всей планете. И сегодня выделение отдельно категории женщин работает против концептуальных положений стратегических президентских документов. У нас президент в своем послании накануне декларировал противоположные вещи, а мы видим, как группа чиновников, феминистские группы и НКО продвигают свое. Мне кажется, этим обязаны заняться спецслужбы", - считает Шафран.

Интересно, что она подчеркивает: никакого неравноправия женщин в России нет.

"Это надуманная проблема. Её не существует. Я, как женщина, ответственно заявляю, что никогда на протяжении всей своей жизни я нигде не сталкивалась с проблемами так называемого "гендерного равенства". Везде мне было открыта дорога, почёт и уважение. А принятая стратегия разжигает войну между мужчинами и женщинами", - сказала ведущая.

Она уверена, что многие чиновники по-прежнему продолжают воспроизводить привычные концепты, списанные с западных документов 90-х годов, а не думают об интересах России. Например, в документе почему-то упоминается "зеленая повестка".

"У нас в обществе приветствуется женщина какая? Которая делает карьеру, эгоистичная. Так называемая "успешная". А многодетная женщина - это представительница маргинального сообщества, которую надо пожалеть и сторониться. На неё направлены взоры органов опеки, и это в тот момент, когда наша страна столкнулась с демографическим кризисом. Почему в стратегии авторы ни одним словом не обмолвились о защите прав многодетных женщин, о защите материнства? Категорически недопустимо, чтобы подобные документы принимались без общественного обсуждения", - заключила Анна Шафран.

Характерно, что в круглом столе участвовали преимущественно женщины. Как написала актриса и ведущая Ксения Алферова, обсуждение длилось пять часов и побило все рекорды. Причем все обсудить так и не успели.

"Предложенная стратегия в интересах женщин должна быть полностью изменена - это главный вывод. Собрали и обсудили конкретные предложения. Дальше составим резолюцию и, надеюсь, доведем ее до сведения президента!" - заявила она.