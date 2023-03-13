14 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Гособвинение озвучило меру наказания для бизнесмена Быкова

В Центральном районном суде Красноярска состоялись прения сторон в рамках второго уголовного дела предпринимателя Анатолия Быкова.

"По эпизоду с покушением на Грабовского прокурор запросил девять лет лишения свободы и просил освободить подсудимого от ответственности по истечению срока давности. По эпизоду с убийством Неколова прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима и по части пятой статьи 69 с частичным присоединением приговора Свердловского районного суда Красноярска – 18 лет колонии строгого режима. 30 и 31 марта в прениях выступит сторона защиты", - сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Напомним, бизнесмен был задержан 7 мая 2020 г. в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября 2022 г. Быков приговорен к 13 годам колонии общего режима (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц).

Теги: Анатолий Быков, бизнесмен, преследование, уголовное дело, СКР



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