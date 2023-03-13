Сбившего людей на остановке в центре Перми пенсионера МВД приговорили к трем годам колонии-поселения

Свердловский районный суд Перми приговорил пенсионера МВД Сергея Ощепкова к лишению свободы в колонии-поселении на 3,5 года, сообщили Накануне.RU в суде.

Обвинение просило о наказании в виде пяти лет колонии-поселения.

Напомним, 24 сентября 2022 года на ул. Белинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, установлено, что водитель автомобиля "Ниссан", находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта "Площадь Карла Маркса", где находились четыре пешехода.

По данным Properm.ru, после вынесения приговора в кулуарах адвокат Сергея Ощепкова Олег Москалев высказал мнение, что реальный срок его подзащитному "вынесен под давлением общественности". Он пытается доказать, что его подзащитный потерял сознание.

Единственная выжившая в ДТП Анна Аверина не исключает, что будет обжаловать приговор в части размера возмещения морального вреда, ей по решению назначили выплату в 780 тыс. рублей, она просила 2,5 млн рублей. Также она не согласна со снятием ареста с Nissan Qashqai и опасается, что у виновника ДТП не будет средств на выплату компенсаций потерпевшим.