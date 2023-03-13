13 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото:Накануне.RU

В 2023 году новосибирские вузы подготовят более 2 тысяч специалистов для предприятий ОПК

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства региона и главами муниципалитетов. На совещании о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Губернатор напомнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области получили дополнительные заказы в 2022-2023 годах. «Для того, чтобы обеспечить безусловное выполнение государственного заказа, требуется наше участие, в том числе, в части подготовки кадров для оборонной промышленности», - сказал Андрей Травников.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона подчеркнул актуальность задачи по закреплению выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений на профильных рабочих местах: «Результат абсолютно измерим – это процент трудоустройства выпускников по специальностям. Итоги мы сможем подвести уже летом этого года. Просьба подойти к этой работе ответственно».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, задача по трудоустройству выпускников решается областным минобром совместно с минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты – например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями.

Сегодня в шести новосибирских вузах 10295 студентов обучаются по более чем 200 направлениям, востребованным оборонно-промышленным комплексом страны. Ожидается, что в 2023 году 2136 выпускников получат соответствующие дипломы. С предприятиями ОПК сотрудничают НГТУ, СГУГИТ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС.

По запросу от предприятий ОПК имеется возможность перевода на индивидуальный график обучения студентов старших курсов, предусматривающий совмещение образовательного процесса с трудовой деятельностью. С целью обеспечения потребности предприятий в кадрах, органами государственной власти Новосибирской области в феврале-марте проведена серия встреч представителей предприятий ОПК и студентов выпускных курсов вузов. Во встречах на базе 6 вузов приняли участие более 20 предприятий.

Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области поручено совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса уточнять потребности в специалистах с высшим образованием, взаимодействовать с вузами региона в части проведения встреч со студентами и организации экскурсий.

Студенты(2022)|Фото: Накануне.RU

Вузам региона дано поручение при поддержке министерства образования Новосибирской области организовать работу с предприятиями ОПК и студентами по заключению договоров о целевом обучении, а также вести на постоянной основе мониторинг трудоустройства студентов и выпускников на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Теги: впк, андрей травников, целеове обучение, оборонно-промышленный комплекс, студенты, вузы



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