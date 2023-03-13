13 Марта 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Александр Михайлов побывал на уральской выставке, посвященной легенде советской разведки Николаю Кузнецову

Главный герой фильма «Отряд специального назначения», где в пяти сериях рассказывается о жизни легендарного разведчика Николая Кузнецова, Александр Михайлов впервые посетил уральскую выставку вместе с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, посвященную легенде советской разведки, Герою Советского Союза. 

актер михайлов, музей кузнецова(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, фильм был снят в 1987 году на основе повести «Это было под Ровно». Считается, что это лучшая экранизация о событиях того времени. Актер планировал приехать еще на открытие выставки, но в итоге увидел исторический проект Фонда святой Екатерины только сейчас, спустя два года. 

актер михайлов, музей кузнецова(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«То, что здесь происходит, — я в приятном легком шоке. Съемки были больше сорока лет назад, тогда я еще был зеленым молодым парнем, который только закончил институт. И сейчас у меня есть возможность вновь погрузиться в судьбу уникального человека», — поделился впечатлениями Александр Михайлов. 

актер михайлов, музей кузнецова(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как известно, в основу фильма легли серьезные архивные данные, проведены глубинные исторические исследования, которые в том числе помогли в создании выставки «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Именно поэтому оба проекта тесно связаны. Более того, кадры из фильма используются в голографическом театре парка.

актер михайлов, музей кузнецова(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Александр Яковлевич сыграл лучшую роль Кузнецова в кино, и он в восторге от выставки, от ее технического совершенства», — говорит директор парка «Россия — моя история» Наталья Прошина. 

актер михайлов, музей кузнецова(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что в 2021 году экспозиция стала победителем престижной международной премии Best Event Awards World Experience.

Теги: николай кузнецов, актер михайлов, музей, фонд святой екатерины, дело было под ровно



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