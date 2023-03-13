Названа страна, которую США "хотят сделать "вторым фронтом" против России"

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер полагает, что Америка желает открыть против России второй фронт в Грузии.

"США используют помощь в размере $40 млн, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), для проведения того, что равносильно "мягкому перевороту" в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty, слова приводит РИА Новости.

Риттер добавил, что Вашингтон полностью готов позволить грузинам умереть за свои дела в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии.

"Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Следует подумать над тем фактом, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми "друзьями", американцами", - резюмировал он.