13 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ростелеком": Уральские предприятия втрое чаще стали внедрять системы безопасности в 2023 году

С наступлением 2023 года эксперты "Ростелекома" отметили, что, по сравнению в началом прошлого года, уральские промышленные предприятия стали втрое чаще внедрять комплексные системы безопасности и антитеррористической защищенности. Особенно это касается отраслей черной и цветной металлургии, транспортного машиностроения и производства техники.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелекома", комплексный подход объединяет в себе единую систему контроля и управления доступом, режим сбора и обработки информации, видеонаблюдение, а также продукты сегмента ИТ-безопасности. В качестве примера провайдер приводит модули видеоаналитики. Благодаря им руководители стратегических объектов смогут держать под контролем любой участок предприятия в режиме реального времени и оперативно среагировать в случае ЧП.

"В последние годы проблематика безопасности остается в нашей стране актуальной и широко обсуждается. У всех предприятий полного цикла растет востребованность в качественных сервисах. Больше трети уральских предприятий, которые обратились в "Ростелеком", воспользовались услугой по разработке комплексной концепции охраны периметра. Уже через два месяца на 80 % объектов убедились в надежности и эффективности использования уникального цифрового решения. Сегодня необходимо управлять рисками и принимать упреждающие меры – это понимаем мы и наши партнеры", - рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании "Ростелеком" на Урале Александра Исхизова.

Согласно недавнему исследованию провайдера, только за прошлый год на предприятия УрФО пришлось 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая их часть находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Около четверти зараженных инфраструктур Урала представляют госсектор. Пострадали и крупные промышленные предприятия. Часто киберпреступники использовали вредоносные ПО для шпионажа.

В компании отметили, что системы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности от "Ростелекома" позволяют повысить на предприятии уровень управляемости и прозрачности объектов. При этом организации не несут затрат на дополнительное содержание персонала в области ИТ-безопасности.

Теги: предприятие, система безопасности, Ростелеком



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