В Новгородской области ФБС задержала россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене

Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины.

По данным ведомства, он пытался склонить мобилизованных к государственной измене - передаче информации о местах дислокации частей, похищению боевой техники и сдаче в плен.

Фигурант заключен под стражу на два месяца, пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Ранее житель Нижнего Новгорода был арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.