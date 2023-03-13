Аэропорт Магнитогорска закроют на четыре месяца из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Магнитогорска закроют с 1 июня из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Пассажирское авиасообщение будет закрыто до 1 октября. Авиакомпании уже уведомили, чтобы они не продавали билеты в этот период. Для обеспечения транспортной доступности будут запущены дополнительные автобусы и поезда в Челябинск и Уфу.

Напомним, в апреле 2022 года в Магнитогорске определили победителя конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропорта. Компания "Альмакоргруп" выполнит работы за 5,77 млрд рублей. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и провести реконструкцию аэропорта. Работы на объекте необходимо завершить до конца 2024 года.