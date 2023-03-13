13 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Мерзлякова об обращениях мобилизованных к Путину: Это должно встревожить Минобороны

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала обращения мобилизованных к президенту РФ Владимиру Путину.
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Ранее в Сети появилось видеобращение к Путину от якобы мобилизованных из Пермского края и Свердловской области, которые в декабре прибыли для территориальной обороны в Донецкую область. Утверждалось, что они попали в распоряжение "Первой славянской бригады ДНР", а оттуда их якобы отправили на штурм, в том числе под Авдеевку, как отмечается, "без разведки и связи с другими подразделениями".

В боях, предположительно, погибли четверо, а 17 человек оказались ранеными. Военнослужащие считают, что потери, возможно, были неоправданные, и обращают внимание на то, что их якобы не обеспечивают снаряжением в нужном количестве. Министерство территориальной безопасности Пермского края начало свою проверку по факту обращения.

Как сообщила Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети, подразделение, о котором идет речь, не относится к зоне ответственности Центрального военного округа. Уполномоченный отметила, что обычно муниципалитеты знают о просьбах свердловских мобилизованных и помогают им. По ее словам, тревожных звонков из "славянской бригады" не поступало.

"В последние дни несколько идентичных обращений от военнослужащих разных регионов появилось в социальных сетях, что должно стать поводом для тревоги в Министерстве обороны. Если это какой-то спланированный заказ, с ним надо поработать. Если это непорядок в войсковых частях, его надо поправить", - заявила свердловский омбудсмен.

Мерзлякова добавила, что в военном комиссариате пока не подтвердили прибытие "грузов 200" из "славянской бригады".

"Но это нас не успокаивает. Я попросила руководителя мобильной приемной уполномоченного в зоне СВО Евгения Тетерина получить достоверную информацию о том, что стало причиной для записи обращения", - заключила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, Тетерин является главой Союза десантников Свердловской области. Пока в суде рассматривают уголовное дело о посредничестве во взятке, в котором он фигурирует, мужчина отправился в зону спецоперации как представитель регионального омбудсмена.

Теги: Мерзлякова, обращения, мобилизованные



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