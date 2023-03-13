13 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

20% российских лифтов вышли за предельный срок эксплуатации - Ростехнадзор

Около 20% российских лифтов выработали свой ресурс – они служат больше 25 лет, а это максимально возможный срок эксплуатации, передает РИА Новости со ссылкой на Ростехнадзор.

"Ежегодно в России вводится в эксплуатацию до 35 тыс. лифтов. В настоящий момент в России поставлены на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет", - сообщили в надзорном ведомстве.

При этом лифтостроение остается импортозависимой отраслью. В прошлом году из-за ухода иностранных производителей из РФ на фоне проведения СВО производство упало на треть, а эскалаторов вообще было выпущено всего девять штук на всю страну.

Теги: лифт, эксплуатация, ростехнадзор, производство, импортозамещение



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