Новое дело в отношении журналиста Караулова завели по заявлению Никиты Михалкова

Стало известно, из-за чего на журналиста Андрея Караулова завели новое уголовное дело по статье клевета. Оказалось, что заявителем стал режиссер Никита Михалков: ранее Караулов обвинил его в вырубке леса в Нижегородской области.

По данным ТАСС, дело сначала возбудили в Нижнем Новгороде, а потом передали в Москву, где в отношении Караулова ведется еще одно расследование по этой же статье.

В ноябре 2022 года МВД объявило Караулова в федеральный розыск.

Первое дело Караулова связано с обвинением в клевете в адрес главы Ростеха Сергея Чемезова. В Ростехе заявили, что Караулов "публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности", а ряд материалов "нанес вред репутации генерального директора госкорпорации".