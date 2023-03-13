СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира "Ахмата"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, получившего отравленное письмо. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Шапиро.

По его словам, потерпевшими по делу проходят два человека: заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов и его адъютант - лейтенант Джамбулат Мизаев.

Шапиро сообщил, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Медики выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого, пока не установленного ядовитого вещества, рассказал адвокат. Отправителем письма значилась 83-летняя пенсионерка, гражданка России.

В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке отравления Алаудинова. 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Все, кто контактировал с письмом, поступили в медсанбат, где медики, один из которых оказался токсикологом, им помогли, тяжких последствий удалось избежать.