13 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: news.cn

Си Цзиньпин объявил свои цели на третий срок во главе КНР

Только что избранный на третий срок председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, объявив цели на грядущую пятилетку, которая в Китае пройдет под его руководством.
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КНР должна добиться воссоединения страны, заявил Си Цзиньпин.

"Мы должны твердо продвигать модель "Одна страна — две системы" и великое дело воссоединения Родины. Построение сильной страны неотделимо от долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао [специальные административные районы Китая]. <...> Осуществление полного воссоединения Родины является общим желанием всех китайских сыновей и дочерей и смыслом национального возрождения", - заявил китайский лидер.

Он добавил, что власти континентального Китая будут стремиться к "мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива", будут противостоять вмешательству извне и сепаратизму.

Теги: си цзиньпин, кнр, тайвань, сепаратизм



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