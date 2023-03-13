Епархия ищет возможность строительства храма на Эльмаше

Екатеринбургская епархия рассматривает возможности построить на Эльмаше храм. Об этом в своем Telegram-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Вопрос был озвучен во время прямой линии на ОТВ. Там поинтересовались, почему в районе улиц Фрезеровщиков – Таганская до сих пор нет церкви, на что владыка отметил, что в бюджете епархии нет статьи на постройку храмов. По его словам, такие постройки реализуются за счет приходов и финансовых возможностей инициативных граждан. Иной возможности пока что нет.

"Епархия могла бы строить храмы и по собственной инициативе, равномерно распределяя их в шаговой доступности по районам города, и это было бы, наверное, прекрасно. Но в таком случае остальные приходы должны быть обложены взносами такой величины, которые никто бы не смог потянуть. Я ищу возможность строительства храма на Эльмаше как можно скорее. Давайте искать вместе – и обязательно получится", – написал митрополит.

Напомним, ранее владыка впервые публично озвучил свою позицию по поводу так называемого Шигирского идола. Он пояснил, почему артефакт не стоило бы делать символом Екатеринбурга.