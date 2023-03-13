В Челябинской области ребенок перевел мошенникам 75 тысяч рублей с карты матери

В Златоусте Челябинской области 11-летний мальчик перевел мошенникам более 75 тысяч рублей с банковской карты матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Злоумышленник связался с ребенком с помощью мессенджера и представился блогером. он пообещал мальчику выигрыш за участие в компьютерной игре, но для его получения необходимо провести оплату. Он попросил ребенка воспользоваться мобильным банковским приложением матери. Мальчик переслал незнакомцу информацию о состоянии счета, а также произвел смену пароля, после этого мошенник сообщил номер банковской карты, куда перевести деньги.

Утром мать мальчика не смогла войти в банковское приложение и обратилась в службу поддержки банка. Ей рассказали, что ночью с ее счета было списано более 75 тысяч рублей. После этого ребенок во всем признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.