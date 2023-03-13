13 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России впервые за год не упал пассажиропоток авиакомпаний

В феврале 2023 г. российские авиакомпании перевезли более 6,5 млн пассажиров, что почти на 50 тыс. человек превышает показатели февраля 2022 г. Отставание от февраля 2019 г., когда на отрасль еще не влияла пандемия, составляет почти 1 млн человек.

Это первый месяц с начала боевых действий, когда пассажиропоток не упал относительно низкой "восстановительной" базы 2021 г. Прошлой весной перевозки упали на 20–30% в годовом выражении, летом - на 15–20%, к январю 2023 г. снижение сократилось до 10%, пишет "Ъ". Группа "Аэрофлот" в феврале 2022 г. перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 0,9 млн меньше, чем в феврале 2019 г. Вторая по объемам перевозок – S7 – перевезла чуть более 1 млн человек, показав снижение на 9% к февралю 2022 г. и рост на 40% к 2019 г. (с 744 тыс.). Замыкающие топ-5 "Уральские авиалинии" выросли на 12% и 2% соответственно, до 525 тыс. человек.

По мнению некоторых собеседников издания в отрасли, пассажиропоток по РФ поддерживается исключительно субсидированием, и после завершения масштабной программы господдержки (125 млрд руб. с апреля 2022 г. по март 2023 г.) следует ожидать глубокого снижения к 2019 г.

Теги: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7



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