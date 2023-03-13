В Нижневартовске парни, избившие полицейских, принесли извинения

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) из-за нападения на полицейских, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 10 марта около 19.00 в районе Омской, 10 полицейский составлял протокол об административном нарушении в отношении автомобилиста 2002 года рождения. Тот начал вести себя агрессивно и применил в отношении сотрудника ГИБДД силу, повалив его на землю. Когда на помощь подошел второй сотрудник полиции, в ситуацию вмешался знакомый водителя – житель Нижневартовска 2001 года рождения, который также применил в отношении полицейских силу.

Противоправные действия молодых людей были пресечены. Они задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель следственного управления Михаил Мокшин поставил ход расследования уголовного дела на контроль и поручил руководителю следственного отдела по городу Нижневартовск доложить об обстоятельствах преступления и проведенных следственных действиях.

По данным телеканала N1, задержанный, поваливший сотрудника полиции на землю - неоднократно судимый безработный из Дагестана Курбанали Курбанов. Канал сообщает, что когда гаишники остановили автомобиль, они якобы увидели, что Курбанов пьян, кроме того, у него не было водительских прав.

Также издание сообщает о том, что участников драки на самом деле было трое. N1 отмечает, что в нападении на полицейских также участвовали Имран Испулганов и Валерий Пештерян. Якобы они попытались отбить Курбанова и ударили другого полицейского.

В отношении Пештеряна и Курбанова возбуждены дела по 318 и 319 УК РФ. Также канал опубликовал публичные извинения Пештеряна и Курбанова на камеру.