Байден обратится к нации из-за кризиса в банковской системе США

Президент США Джо Байден анонсировал обращение к нации по поводу ситуации в банковской системе страны. За последнюю неделю обанкротились два крупных банка, что привело к панике. Глава государства пообещал привлечь к ответственности всех виновных в кризисе. Также он поручил минфину США провести работу с вкладчиками обанкротившихся банков, чтобы те не остались без своих средств.

Ранее стало известно о банкротстве Signature Bank (размер активов на конец 2022 оценивался в $110 млрд). ФРС уже объявила, что предоставит банкам дополнительные средства для обеспечения финансовой устойчивости. Также в заявлении говорится, что вкладчики Signature Bank и обанкротившегося ранее SVB получат доступ ко всем своим деньгам и что налогоплательщики не понесут никаких потерь.