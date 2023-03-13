13 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Средний Урал стал третьим регионом по частоте взрывов газа в жилых домах

Свердловская область заняла третье место по количеству инцидентов со взрывом газа в многоквартирных домах. Об этом пишет РИА Новости, которое провело собственные исследования на основе сообщений экстренных служб и СКР.

Средний Урал разделил третье место в антирейтинге с Ростовской областью, где с 2017 по 2023 год произошло по семь подобных случаев. На втором месте - Нижегородская область с 12 ЧП. Первое же заняла Московская область, где за шесть с небольшим лет произошло 19 взрывов газа.

Далее следуют Краснодарский край с шестью случаями и Москва - с пятью. При этом, чаще всего взрывы происходят в малоэтажных домах: на здания от двух до пяти этажей приходится 70-80% происшествий.

В более чем половине случаев были виноваты жильцы. Причины были разные: самостоятельный ремонт газового оборудования, использование газовых баллонов в квартире, решение снять заглушки, установленные за долги.

Напомним, что в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Последний такой инцидент произошел в Ульяновске. После этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в многоквартирниках.

Теги: регион, рейтинг, взрыв газа



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