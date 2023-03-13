Онлайн-магазины хотят уравнять в обязанностях с офлайн-площадками

Российские законы должны уравнять обязанности торговых площадок в интернете и обычных магазинов, которые касаются обеспечения прав потребителей. По мнению движения "Общественная потребительская инициатива", сейчас "практика деятельности крупнейших маркетплейсов, идет по пути многочисленных нарушений" закона "О защите прав потребителей".

Инициаторы обращения составили список из 14 ситуаций, в которых правила обмена и возврата товаров компаниями Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет", по их мнению, входят в противоречие с действующим законом, говорится в обращении движения в Госдуму, которое есть в распоряжении "Известий". Недоступность для покупателей процедуры прямого обмена товара изданию подтвердили в Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете".

"Мы столкнулись с жалобами на отсутствие у некоторых крупнейших площадок процедуры обмена товара, соответствующей закону. Покупателю предлагают вернуть некачественную вещь, получить за нее деньги, а потом приобрести заново. Но такая схема, во-первых, отнимает у покупателя время, а во-вторых, работает корректно и справедливо до того момента, как товар подорожает", - рассказал изданию замначальника управления госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Трудности в отношениях покупателей с маркетплейсами не ограничиваются проблемами с обменом товара. В некоторых случаях потребители не могут вернуть бракованный габаритный товар силами продавца без доплат, хотя имеют на это законное право.