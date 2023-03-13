13 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уральца ждет суд за покушение на убийство бывшей жены на глазах троих детей

В Первоуральске передано в суд уголовное дело о покушении на убийство. Фигурантом является 40-летний мужчина, который пытался расправиться с бывшей женой.

Как показало расследование, уралец, его бывшая супруга и их трое несовершеннолетних детей находились дома. Весь день глава семейства выпивал. Вечером между экс-супругами произошел конфликт по поводу воспитания детей, после чего женщина ушла укладывать спать младшего ребенка и задремала.

Неожиданно в комнату ворвался ее бывший муж и нанес ей удар ножом в область головы. На шум прибежал их старший сын, который, увидев происходящее, стал удерживать ноги отца. Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первоуральский городской суд.

Теги: покушение, дети, суд, Первоуральск



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