Адвокат "крабового короля" Кана опроверг данные о его смерти

Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, заявил РИА Новости один из его адвокатов Константин Тропанидзе.

Защита Кана не заявляла в суд ходатайство о прекращении дела в связи со смертью клиента.

Ранее появилась информация о том, что Кан, которого СМИ называют "крабовым королем", якобы умер в Лондоне от рака.

В октябре прошлого года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. Следствие считает его организатором убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Также сообщалось, что его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск.