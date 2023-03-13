Глава СКР заинтересовался домом в Челябинской области, где живут пенсионерки без воды и отопления

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту проживания пенсионерок в непригодном жилье в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В Катав-Ивановске пенсионерки, одна из которых инвалид, опубликовали в соцсетчях видеозапись, на которой рассказали, что проживают в многоквартирном доме, который находится в непригодном состоянии. В здании нет отопления и водоснабжения, на стенах трещины и разбиты стекла. Переехать в другое жилье у них нет возможности, а местные чиновники никаких мер не принимают.

По данному факту проводится проверка. О ее первоначальных результатах будет доложено Бастрыкину.