Глава медфракции Екатеринбурга направил в зону СВО тепловизор и квадрокоптер

Свердловские солдаты получили очередную полезную посылку от главы медфракции Екатеринбурга Алексея Вихарева. На этот раз, по просьбе парней из десантно-штурмового полка, в зону проведения СВО депутат направил квадрокоптер, тепловизор, монокуляр, наборы инструментов, специальные носки, а также медикаменты и сумки для аптечек для удобного хранения.

До границы посылку было решено отправить транспортной компанией. Там, по словам Вихарева, ее получили проверенные люди, которые передали оборудование и медикаменты бойцам.

"Получил от них ответ, что всё пришло в целости и сохранности. Я рад. Пусть бойцы поскорее возвращаются домой. Их тут очень ждут", - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, что месяц назад Алексей Вихарев тоже встретился с мобилизованным из уральской столицы для передачи спецоборудования солдатам. За неделю до этого он также провел онлайн-прием с женами мобилизованных, пообещав помочь с возникшими проблемами.