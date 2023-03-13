Екатеринбургу пообещали "температурный маятник"

В Екатеринбурге синоптики прогнозируют так называемый "температурный маятник". Это означает, что теплые и холодные потоки воздуха сменят друг друга несколько раз в течение недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 13 марта в Екатеринбурге ожидается плюс 6-7 градусов, 14 марта – около нуля, а 15 марта – от нуля до двух градусов тепла. По ночам столбики термометров будут опускаться в минус. В понедельник и среду существенных осадков не ожидается, а во вторник вероятен мокрый снег.

К пятнице, по предварительным прогнозам, в регион придет новая порция тепла, из-за чего воздух в Екатеринбурге прогреется до 9-10 градусов. Но уже в субботу начнется очередное похолодание, и в последний день недели дневные температуры уйдут в минус.

Как отмечают синоптики, первая декада марта в столице Урала в этом году теплая. Средняя температура воздуха (минус 3,9) – на 2,5 градуса выше нормы.