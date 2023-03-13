Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, есть пострадавший

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Есть одна пострадавшая, ее с сотрясением головного мозга везут в больницу. Открытой раны нет, женщина в состоянии средней тяжести, уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Всего было сбито четыре ракеты, обломками повреждены два частных дома.

6 марта Гладков сообщил о том, что сработавшая система ПВО сбила в небе три ракеты. Был ранен мужчина.