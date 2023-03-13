В Белоруссии раскрыли происхождение пытавшихся атаковать А-50 дронов

Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых пытались атаковать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии, были произведены в Китае.

Об этом телеканалу СТВ сообщил начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД республики Александр Копишев. По его словам, дроны предназначались для американского рынка. Впервые они были активированы на территории Украины.

Копишев отметил, что гражданину Украины Николаю Швецу, которого Минск обвиняет в попытке атаки, помогали более 20 человек. Те из них, кто находился в Белоруссии, были задержаны.

Ранее белорусский президент Александ Лукашенко во время церемонии вручения госнаград и погон высшим офицерам сообщил о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.