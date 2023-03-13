13 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: AFP

Документальный фильм "Навальный" получил "Оскар"

Кинокартина "Навальный" американского режиссера Дэниэла Роэра завоевала премию "Оскар".

Кинематографист снимал ленту с того момента, как российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы в берлинской клинике "Шарите" и до его возвращения в РФ в январе 2021 года. На церемонию награждения пришли супруга политика Юлия вместе с детьми.

Кинолента получила приз Британской киноакадемии (BAFTA), взяла награду на Сандэнсе как фаворит фестиваля и получила там же приз зрительских симпатий.

В категории лучший документальный фильм также были представлены "Вулкан любви" режиссера Сары Досы, "Дом из щепок" (Симон Леренг Вильмонт), "Всё, что дышит" (Шаунак Сен), "Вся красота и кровопролитие" (Лора Пойтрас).

Теги: Оскар, навальный, кинопремия



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