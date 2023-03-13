13 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Apple

Сроки ремонта техники Apple увеличатся до двух месяцев

Сроки гарантийного ремонта техники Apple в России могут вырасти до двух месяцев.

Это произойдет с апреля из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами. Для выполнения гарантийных обязательств по отношению к россиянам компания создаст представительство за рубежом. Именно туда будут пересылаться все устройства, требующие обслуживания.

Время ремонта увеличится из-за сложной логистики. При этом чинить будут только устройства, поставленные до марта 2022 года или же приобретенные за пределами России. За гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта, по-прежнему придется нести ответственность продавцу, сообщают "Известия".

Ранее в России в торговых сетях появились уже активированные iPhone. Это связано с тем, что западные компании, работающие с РФ, боятся подпасть под американские санкции.

Теги: Apple, техника, санкции



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