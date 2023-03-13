13 Марта 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Росстат: зафиксирован рост задолженности по зарплате перед учителями

Долги по зарплате перед учителями из бюджетов регионов выросли до 152 млн руб. в марте.

Об этом говорится в отчете Росстата. Из него следует, что общая задолженность составляет 162 млн руб., из которых 152 млн руб. образовалось из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней: федерального бюджета – 2 млн руб., бюджетов субъектов – 152 млн руб. и местных бюджетов – 4 млн.

Однако Министерство финансов сообщило, что своевременно и полностью перечислило все необходимые средства для выплат зарплат и федеральных доплат за классное руководство учителям. В федеральном бюджете на текущий год бюджетам регионов предусмотрено 75,7 млрд руб. на выплату за классное руководство педагогам в школах и 8,4 млрд руб. за классное руководство в колледжах, лицеях и техникумах.

Как сообщила зампредседателя общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова, от региональных организаций и членов профсоюза пока не поступали обращения по задолженности. Она отмечает, что это не означает, что за этим не следят. Так, на региональном уровне обычно профсоюзные организации реагируют на подобные обращения и добиваются решения этой проблемы.

В каждой конкретной ситуации необходимо разбираться с тем, какие меры принимают власти регионов для решения возникающих проблем в этой сфере и насколько они эффективны, а также насколько эффективна и своевременна финансовая поддержка, оказываемая регионам из федерального бюджета, отметила Куприянова.

"Тут нужно разбираться: где была допущена техническая ошибка финансистами – или это действительно задержка с последующей уголовной ответственностью", – заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сообщают "Ведомости".

Теги: Росстат, учителя, зарплаты



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