"Стопкоронавирус.рф" останавливает подсчет вакцинированных россиян

Официальный российский портал о коронавирусе "Стопкоронавирус.рф" приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных граждан страны.

Такое решение принято, в том числе из-за того, что антитела к коронавирусу обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий. Теперь такая практика уже не нужна.

Информация о числе людей, прошедших вакцинацию, будет периодически публиковаться Министерством здравоохранения России наравне с данными о вакцинации от гриппа.

По данным портала, за все время эпидемии хотя бы один раз полную вакцинацию от коронавируса прошли 73 млн россиян. Вместе с тем результаты скрининговых исследований на антитела говорят о том, что они были обнаружены и у многих из тех, кто не был вакцинирован и не имел клинических проявлений COVID-19, сообщает "Коммерсант".