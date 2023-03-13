13 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба РМК

"Стопкоронавирус.рф" останавливает подсчет вакцинированных россиян

Официальный российский портал о коронавирусе "Стопкоронавирус.рф" приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных граждан страны.  

Такое решение принято, в том числе из-за того, что антитела к коронавирусу обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий. Теперь такая практика уже не нужна.

Информация о числе людей, прошедших вакцинацию, будет периодически публиковаться Министерством здравоохранения России наравне с данными о вакцинации от гриппа.

По данным портала, за все время эпидемии хотя бы один раз полную вакцинацию от коронавируса прошли 73 млн россиян. Вместе с тем результаты скрининговых исследований на антитела говорят о том, что они были обнаружены и у многих из тех, кто не был вакцинирован и не имел клинических проявлений COVID-19, сообщает "Коммерсант".

Теги: Стопкоронавирус, COVID-19. эпидемия



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