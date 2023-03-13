В России создан новый список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли расширило список товаров для поставок в страну по параллельному импорту.

В страну решено ввозить по этой схеме продукцию IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel, а также товары многих других покинувших Россию брендов. В перспективе перечень может увеличиться: министерство намерено вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их головные компании, то есть правообладателей.

Техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

Как считают эксперты, в целом такой подход приведет к расширению ассортимента в российских магазинах, однако следует тщательно проработать механизм исключения из списка вендоров, которые решат вернуться в РФ, сообщают "Известия".

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о недобросовестных продавцах, которые ссылаются на "параллельный импорт", чтобы изменить в свою пользу условия доставки и гарантийного обслуживания товаров, хотя по закону никакие приватности экономической судьбы не могут влиять на права потребителей.