Регионы РФ смогут вводить собственные штрафы за неоплату проезда по региональным дорогам

Российские регионы смогут вводить собственные штрафы за неоплату проезда по региональным дорогам.

Такой проект закона внес в Госдуму кабмин. Речь идет, в частности, о таких трассах, как Московский скоростной диаметр, северный дублер Кутузовского проспекта, Мытищинская хорда, Новолыткаринское шоссе, обход Хабаровска и т. д.

Размер региональных санкций пока не определен. Однако их можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Как сказано в пояснительной записке к документу, региональные власти смогут использовать "средства фотовидеофиксации" при администрировании правонарушений на своих дорогах.

Штраф в 1,5–5 тыс. руб. останется на федеральных магистралях, находящихся во введении госкомпании "Автодор" — М-1, М-4, ЦКАД, М-12 и прочих.

Предполагаемая дата вступления в силу поправок запланирована на 1 марта 2024 года, сообщает "Коммерсант".