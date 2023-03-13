13 Марта 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Регионы РФ смогут вводить собственные штрафы за неоплату проезда по региональным дорогам

Российские регионы смогут вводить собственные штрафы за неоплату проезда по региональным дорогам.

Такой проект закона внес в Госдуму кабмин. Речь идет, в частности, о таких трассах, как Московский скоростной диаметр, северный дублер Кутузовского проспекта, Мытищинская хорда, Новолыткаринское шоссе, обход Хабаровска и т. д.

Размер региональных санкций пока не определен. Однако их можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Как сказано в пояснительной записке к документу, региональные власти смогут использовать "средства фотовидеофиксации" при администрировании правонарушений на своих дорогах.

Штраф в 1,5–5 тыс. руб. останется на федеральных магистралях, находящихся во введении госкомпании "Автодор" — М-1, М-4, ЦКАД, М-12 и прочих.

Предполагаемая дата вступления в силу поправок запланирована на 1 марта 2024 года, сообщает "Коммерсант".

Теги: дороги, штрафы, законопроект



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