В правительстве РФ началась активная фаза подготовки отчета премьера перед Госдумой

Глава российского правительства Михаил Мишустин в преддверии отчета в Госдуме начинает встречи с представителями фракций.

Первыми 13 марта в кабмин приедут представители фракций "Единая Россия" и ЛДПР. Как сообщил замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов, на встрече с Мишустиным традиционно поднимаются вопросы, которые волнуют людей: меры социальной поддержки пенсионеров, многодетных семей, участников спецоперации и семей мобилизованных, состояния рынка труда и т. д. Сам депутат хочет поднять вопросы, "которые подтверждают пагубность" закона о госзакупках.

Затем к главе правительства поочередно приедут представители КПРФ и "Справедливой России" (15 марта), после – "Новых людей" (16 марта).

Кроме того, перед отчетом Мишустин пообщается также с политическими экспертами.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, окончательная дата отчета правительства будет определена на этой неделе, пока отчет запланирован на 22 или 23 марта.

Председатель комитета Думы по контролю Олега Морозова заявил, что совет нижней палаты парламента решил, что каждая из пяти фракций направит по 20 вопросов премьер-министру, сообщают "Ведомости".