13 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: Администрация Александровска

В Саратовской области в результате потопа в воде оказались около 500 домов

490 домов подтоплены в Петровском районе Саратовской области из-за паводка.

Уровень воды в реке Медведица поднялся до 3,8 м, сообщил в Telegram заместитель председателя правительства региона Павел Мигачев. Накануне в районе ввели режим повышенной готовности. В настоящее время в городе идет дождь. Затруднен проезд к 620 придомовым территориям, из которых подтоплено порядка 490 домов.

Отмечается, что по желанию местных жителей эвакуируют. На данный момент эвакуировано 20 жителей Петровска, из них 10 детей. Их перевезли к родственникам. Власти подготовили пункты временного размещения.

Ранее правительство области сообщило, в текущем году подтопления из-за паводка возможны в 24 районах, стихия может затронуть до 13 тыс. человек.

Теги: паводок, потом



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