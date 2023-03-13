Осужденного за хищения на 1,4 млрд рублей у Минобороны выпускают по УДО

В Москве Бабушкинский суд решил условно-досрочно освободить экс-генерального директора "Воентелекома" Александра Давыдова.

Его осудили в 2022 году за хищение бюджетных 1,4 млрд руб. при реализации контрактов, заключенных с Министерством обороны. Он был приговорен к четырем годам и двум месяцам в колонии. В декабре, когда к тому времени он провел под стражей половину срока, Давыдов подал ходатайство об УДО. Суд счел, что он доказал свое исправление, и удовлетворил ходатайство.

Против освобождения выступила прокуратура, так как Давыдов не возместил государству нанесенный ущерб, и решила опротестовать вердикт в Мосгорсуде. Заседание пройдет 14 марта, сообщает "Коммерсант".