13 Марта 2023
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Политика В России
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Осужденного за хищения на 1,4 млрд рублей у Минобороны выпускают по УДО

В Москве Бабушкинский суд решил условно-досрочно освободить экс-генерального директора "Воентелекома" Александра Давыдова.

Его осудили в 2022 году за хищение бюджетных 1,4 млрд руб. при реализации контрактов, заключенных с Министерством обороны. Он был приговорен к четырем годам и двум месяцам в колонии. В декабре, когда к тому времени он провел под стражей половину срока, Давыдов подал ходатайство об УДО. Суд счел, что он доказал свое исправление, и удовлетворил ходатайство.

Против освобождения выступила прокуратура, так как Давыдов не возместил государству нанесенный ущерб, и решила опротестовать вердикт в Мосгорсуде. Заседание пройдет 14 марта, сообщает "Коммерсант".

Теги: хищение, Минобороны, Воентелеком



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