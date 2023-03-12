13 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МИД РФ заявил о блокировании российского сельхозэкспорта санкциями Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что переговоры о продлении "зерновой сделки" с участием российской стороны не ведутся, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша позиция в целом по "пакетному" предложению Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, составной частью которого помимо указанной "черноморской инициативы" является Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной. Исходим из того, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", - заявила она, отметив, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.

Очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с Генсекретарем ЮНКТАД и главой УКГВ, курирующими Меморандум Россия-ООН и "черноморскую инициативу", состоится в Женеве 13 марта.

Срок зерновой сделки истекает 18 марта.

Теги: зерновая сделка, санкции, сельхозэкспорт



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