СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России

Индия не будет нарушать введенный Западом потолок цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая ограничение цен на нефть в размере 60 долларов, наложенное на закупки нефти у Москвы. Власти попросили банки и трейдеров соблюдать правила, отказавшись назвать себя, поскольку информация не является общедоступной", - говорится в публикации.

Агентство сообщает, что Индия провела подробное обсуждение с США и другими странами G-7 в кулуарах недавней встречи G20, и они, остались удовлетворены характерами заключаемых Индией сделок.

По данным ТАСС, Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российские энергоресурсы. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как заявлял ранее министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны, и Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения своей энергетической безопасности.