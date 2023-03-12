На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, сообщили Накануне.RU в оперштабе Краснодарского края.

Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен. В результате - ожидание выезда на мост может составлять несколько часов.

В настоящий момент идет устранение выявленных неполадок оборудования. Все работы будут проведены в максимально короткие сроки.

Водителям до восстановления работы пунктов пропуска в штатном режиме стоит учитывать сложившуюся ситуацию. Поездку в сторону Крыма при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд.