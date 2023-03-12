13 Марта 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР и Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой народной республики.

Также в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Теги: сводка, Минобороны, спецоперация



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