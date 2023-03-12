Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал ведущий Павел Зарубин, передает корреспондент Накануне.RU.

Также сообщается, что глава государства проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ. И, возможно, примет участие в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, по данным программы, у российского лидера запланированы международные контакты. Помимо этого, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры.