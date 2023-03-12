13 Марта 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot; / t.me/bbbreaking

Власти Читы признали пригодными для жизни подъезды, уцелевшие после взрыва газа

Власти Читы признали пригодными для жизни подъезды, уцелевшие при взрыве газа в доме №6 по ул. Боровой.

"Межведомственная комиссия, прошедшая в воскресенье, 12 марта, в комитете городского хозяйства, признала 3 и 4 подъезды дома N6 по улице Боровой, пригодными для проживания. Мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в 1 и 2 подъездах будет осуществляться в ежедневном режиме. Вернуться в свои квартиры жильцы 3 и 4 подъездов могут уже сегодня", - сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, пострадавшие от взрыва газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой получат до 400 тыс. руб. На эту сумму могут рассчитывать граждане, получившие тяжкий вред здоровью. За легкий вред здоровью - 200 тыс. руб. По 100 тыс. руб. выплатят на каждого члена семьи жильцам, которые полностью лишились имущества. За частичную утрату имущества выделят 50 тыс. руб., по 10 тыс. рублей получат жильцы, которых эвакуировали из квартир.

Взрыв произошел утром 9 марта в жилом доме на улице Боровой. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Повреждения получили не менее пяти квартир.

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Чите увеличилось до семи человек.

Теги: Чита, взрыв, дом, подъезд, Боровая 6



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