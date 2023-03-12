Массовое ДТП в Самарской области случилось из-за заноса

В ГИБДД Саратовской области сообщили о причинах массового ДТП на 92 километре федеральной трассе в Хвалынском районе. По данным ведомства массовое столкновение транспорта произошло из-за заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля.

"12 марта на 92-м км федеральной дороги Сызрань - Саратов - Волгоград водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке произошло еще два ДТП", - цитирует ТАСС слова заместителя начальника управления Госавтоинспекции Саратовской области Эдуарда Загоруйко.

Сегодня утром на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП с участием легковых и грузовых автомобилей. По предварительной информации столкнулся 21 автомобиль. Пострадали 15 человек. 14 было госпитализированы. Сообщалось, что причиной аварии мог стать гололед.